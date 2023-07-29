Роман Копылов – о рейтинге P4P: «Таких людей, как Джонс надо отмечать, но думаю, что скоро его возглавит Махачев»

Теги UFC MMA Джон Джонс Ислам Махачев Чарльз Оливейра Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов оценил перспективы Ислама Махачева в реванше с Чарльзом Оливейрой.

«Согласен ли с тем, что Джонса поставили во главе рейтинга P4P? Наверное, экспертам UFC виднее. Посмотрите на карьеру Джонса. Сколько лет он непобежденный? Он написал недавно: «Я слышу, что меня хотят побить 15 лет». Надо отмечать таких людей, которые не проигрывают так долго. Они лучшие. Ислам, думаю, скоро возглавит рейтинг, если продолжит побеждать.

Его реванш с Оливейрой? Не знаю, Чарльз сделал работу над ошибками. Реванш для того, кто выиграл, чуть сложнее, ответственность выше. А Оливейре будет психологически легче, терять нечего. Может быть, посложнее будет бой», – заявил боец UFC Роман Копылов в интервью автору Sports.ru Ивану Ефимову.

Напомним, что в ночь на 30 июля Роман Копылов подерется с Клаудио Рибейро в карде турнира UFC 291.

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