Роман Копылов – о рейтинге P4P: «Таких людей, как Джонс надо отмечать, но думаю, что скоро его возглавит Махачев»
Роман Копылов оценил перспективы Ислама Махачева в реванше с Чарльзом Оливейрой.
«Согласен ли с тем, что Джонса поставили во главе рейтинга P4P? Наверное, экспертам UFC виднее. Посмотрите на карьеру Джонса. Сколько лет он непобежденный? Он написал недавно: «Я слышу, что меня хотят побить 15 лет». Надо отмечать таких людей, которые не проигрывают так долго. Они лучшие. Ислам, думаю, скоро возглавит рейтинг, если продолжит побеждать.
Его реванш с Оливейрой? Не знаю, Чарльз сделал работу над ошибками. Реванш для того, кто выиграл, чуть сложнее, ответственность выше. А Оливейре будет психологически легче, терять нечего. Может быть, посложнее будет бой», – заявил боец UFC Роман Копылов в интервью автору Sports.ru Ивану Ефимову.
Напомним, что в ночь на 30 июля Роман Копылов подерется с Клаудио Рибейро в карде турнира UFC 291.
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