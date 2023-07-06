Александр Гвоздик: «Бетербиев из поединка с Ярдом, и близко не тот боксер, который дрался со мной»

Теги Артур Бетербиев Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Гвоздик не уверен, что Артур Бетербиев сумеет вернуться на прежний уровень.

«Бетербиеву 38 лет, но никогда не знаешь, когда боксера можно назвать старым. В его последнем бою с Энтони Ярдом мне казалось, что он выглядел намного хуже, чем когда дрался со мной в 2019 году. Либо он недооценил Ярда, либо сыграл возраст. Я не знаю, какой вариант правильный.

На пресс-конференции Артур выглядел спокойным и расслабленным, он даже шутил по поводу боя. Но его выступление нельзя назвать хорошим. С Каллумом Смитом этого будет недостаточно для победы. Но тот, кого я видел в поединке с Ярдом, и близко не Бетербиев, которого я знаю», – заявил экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.

Александр Гвоздик: «Если будет поединок с россиянином, то мы будем не обниматься, а драться. Но я не знаю, как это сейчас сделать»

Гвоздик вернулся в бокс ради боев с Биволом и Бетербиевым: «Я стремлюсь стать чемпионом мира»

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7 комментариев

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Salambek Alaev
Ответ Mikas7
ну такое , выносливость у канадца было больше, с Киргизом бы договорился , Думаю Бивол его забьёт,с Усиком шансов нет не у кого никак
Дело не в выносливости . Артур всегда славился накопительным уроном , с Гвоздиком как раз это и произошло
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СвинопаС
Сам то Гвоздик тот же, что был в бою с Артуром?
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Mikas7
Ответ Salambek Alaev
Дело не в выносливости . Артур всегда славился накопительным уроном , с Гвоздиком как раз это и произошло
согласен, удары у Артура как булавой
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