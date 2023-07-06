Александр Гвоздик: «Бетербиев из поединка с Ярдом, и близко не тот боксер, который дрался со мной»

Александр Гвоздик не уверен, что Артур Бетербиев сумеет вернуться на прежний уровень.

«Бетербиеву 38 лет, но никогда не знаешь, когда боксера можно назвать старым. В его последнем бою с Энтони Ярдом мне казалось, что он выглядел намного хуже, чем когда дрался со мной в 2019 году. Либо он недооценил Ярда, либо сыграл возраст. Я не знаю, какой вариант правильный.

На пресс-конференции Артур выглядел спокойным и расслабленным, он даже шутил по поводу боя. Но его выступление нельзя назвать хорошим. С Каллумом Смитом этого будет недостаточно для победы. Но тот, кого я видел в поединке с Ярдом, и близко не Бетербиев, которого я знаю», – заявил экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик.

Александр Гвоздик: «Если будет поединок с россиянином, то мы будем не обниматься, а драться. Но я не знаю, как это сейчас сделать»

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