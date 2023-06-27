Бетербиев – о недопуске Бивола к боям под эгидой WBC: «У Дмитрия отговорки, я не буду за ним бегать»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев высказался об отстранении Дмитрия Бивола от боев под эгидой WBC.

«Его ситуацию нужно сесть, изучить и посмотреть. Что там правда, а что болтают. И в его команде могут болтать.

Мне четко и ясно сказали, что не дадут боксировать, если у меня только российский паспорт. Поставили перед фактом. Не знаю, разрешают ему боксировать или нет.

Мне четко и ясно дали знать, что с российским паспортом не смогу выйти в ринг. Так вопрос был поставлен для меня, не знаю почему. Мне пришлось тогда это делать.

Повезло, что подошло время получать гражданство. С другой стороны, меня тоже, наверное, осуждают за то, что я под другим флагом выхожу на бои.

Мне тоже немного неприятно это. Будь моя воля, даже учитывая то обстоятельство, что пришло время получать второе гражданство, я бы никогда не выступил под канадским флагом.

Закончил бы свою карьеру так же, как и начинал. Но ситуация сложилась именно так. А про вопрос Бивола я не знаю. У меня было так, что меня полностью блокировали, не давали бои. На таком этапе, когда у тебя три пояса… Считаю, что у Бивола больше отговорки.

Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это ему», – сказал Артур Бетербиев.

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4 комментария

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Одилжон Зиявиддинов
Бетербиев красноречию у хозяина своего учился? На примере своего опыта говорит, что блокируют, но у Бивола видите ли отмазки. Понимает «канадец» что Бивол его в школу сводит
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Сердар фанат
Вроде сам под другой эгидой вышел Бетер, а говорит так, что Бивол это сделал. Тоже мне мужик. Биволу не разрешают, он вышел на канело когда-то, а Бетербиев бегал от Вылетевшего нокаутом от Гвоздика
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dedpihto59
За призывы менять гражданство, могут и иноагентом признать‼️
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