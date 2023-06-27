Бетербиев – о недопуске Бивола к боям под эгидой WBC: «У Дмитрия отговорки, я не буду за ним бегать»

Артур Бетербиев высказался об отстранении Дмитрия Бивола от боев под эгидой WBC.

«Его ситуацию нужно сесть, изучить и посмотреть. Что там правда, а что болтают. И в его команде могут болтать.

Мне четко и ясно сказали, что не дадут боксировать, если у меня только российский паспорт. Поставили перед фактом. Не знаю, разрешают ему боксировать или нет.

Мне четко и ясно дали знать, что с российским паспортом не смогу выйти в ринг. Так вопрос был поставлен для меня, не знаю почему. Мне пришлось тогда это делать.

Повезло, что подошло время получать гражданство. С другой стороны, меня тоже, наверное, осуждают за то, что я под другим флагом выхожу на бои.

Мне тоже немного неприятно это. Будь моя воля, даже учитывая то обстоятельство, что пришло время получать второе гражданство, я бы никогда не выступил под канадским флагом.

Закончил бы свою карьеру так же, как и начинал. Но ситуация сложилась именно так. А про вопрос Бивола я не знаю. У меня было так, что меня полностью блокировали, не давали бои. На таком этапе, когда у тебя три пояса… Считаю, что у больше отговорки.

Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это ему», – сказал .

Бетербиев – о Кадырове: «Он самый первый болельщик, без подарка никогда не отпускает»