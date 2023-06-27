Бетербиев – о жизни в Канаде: «Мама с женой хотят там остаться, но меня тянет в Россию»

Артур Бетербиев рассказал, что хочет вернуться из Канады в Россию после конца карьеры.

«Честно сказать, поначалу жене и маме было некомфортно. А сейчас им даже нравится. Но мне не нравится.

Меня больше тянет домой, они же хотят остаться в Канаде, как мне кажется. Я не поднимал этот вопрос дома.

Из-за спорта и боксерской карьеры я жил в России в разных городах: в Магнитогорске, Москве, Каспийске, Грозном.

Когда мне пришло приглашение из Канады, из Америки, мне спортсмены, которые живут в США, дали большой совет, что Канада – это очень хорошая страна для карьеры.

Можно сказать, Америка – это Мекка профессионального бокса. И люди, которые живут в США, говорили мне, что Канада круче, это я помню. Просто сравнить не могу, потому что только здесь жил.

С годами больше хочешь вернуться на круги своя. Наверное, именно поэтому меня сейчас так тянет домой. А по молодости, конечно, не задумываешься об этом.

Да я и сейчас молодой. Мне 30 с хвостиком всего лишь», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе .

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