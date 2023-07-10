Евгений Гончаров: «После седьмой досрочной победы Павлович может называть себя чемпионом без пояса, а Джонса – поддельным чемпионом»

Теги UFC MMA Джон Джонс Сергей Павлович Евгений Гончаров Бокс/MMA/UFC

Евгений Гончаров высказался о титульных перспективах Сергея Павловича в UFC.

«Я бы подрался, чтобы зачистить дивизион полностью, чтобы никаких вопросов ни у кого не осталось. И, допустим, после очередной победы сказал бы: «Я здесь настоящий чемпион, Джон Джонс – фейковый, потому что не хочет боя со мной». Это было бы круто.

В случае седьмой досрочной победы Сергей запросто может называть себя чемпионом без пояса, а Джонса поддельным чемпионом, если он не хочет драться с самым опасным претендентом. А я думаю, что Джонс не хочет. Он понимает, кто такой Павлович», – сказал чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров.

Сейчас Сергей Павлович занимает первое место в тяжелом весе UFC. Действующий чемпион дивизиона – Джон Джонс, который 12 ноября проведет титульный бой против Стипе Миочича.

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2 комментария

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Андрей Макаров
Павловича сведут с Алмейдой когда тот пройдет Блейдса, более чем очевидно
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