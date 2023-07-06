Промоутер Цзю – о решении Чарло драться с Канело: «А какой у него был выбор? Проиграть все четыре пояса Тимофею?»
Промоутер Тима Цзю не удивлен решением Джермелла Чарло драться с Саулем Альваресом.
«Моя реакция на решение Чарло драться с Канело? Как и у всех остальных. Я подумал: «Черт! Какого хрена?» Это было разочарование, ведь мы ждали этого боя в течение двух лет. Тимофей готов победить Чарло. Вся работа, которую он проделал за последнее время, была направлена на то, чтобы закончить год с четырьмя поясами.
Но я понимаю решение Джермелла. Это громкий и очень прибыльный бой. Для него это шанс войти в историю. И какой у него был выбор? Проиграть все четыре пояса Цзю?» – заявил промоутер Тимофея Цзю Джордж Роуз.
Сауль Альварес подерется с Джермеллом Чарло 30 сентября в США
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