Тимофей Цзю хочет провести бой с Головкиным и Канело

Обладатель пояса «временного» чемпиона мира WBO в первом среднем весе Тимофей Цзю назвал желаемых соперников.

В списке Цзю Джермелл Чарло и победитель боя между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом. Так же боксер выразил желание провести бой с казахстанским ветераном Геннадием Головиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я зол даже на Сауля Альвареса. Он ведь забрал то, что я хотел, так что теперь он тоже часть этого списка. Я буду как Джон Уик. Зовите меня Джон Уик с этого момента», – сказал Цзю.

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