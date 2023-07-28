Эминем может вывести Кроуфорда на поединок со Спенсом: «Ты один из моих самых любимых боксеров»

Рэпер Эминем согласился вывести Теренса Кроуфорда на бой против Эррола Спенса.

«Было бы круто, если бы вместе со мной вышел Эминем. Кажется, он никогда в таком не участвовал», – сказал Кроуфорд на видео, опубликованном в социальных сетях.

«Это какое-то сумасшествие! Ты один из моих самых любимых боксеров», – отреагировал на публикацию Эминем.

Поединок между и Кроуфордом пройдет 30 июля в Лас-Вегасе, штат Невада.

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?

Эррол Спенс: «Бой с Кроуфордом сделает нас великими. Люди могут снять фильм про мою карьеру»