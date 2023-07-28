Эминем может вывести Кроуфорда на поединок со Спенсом: «Ты один из моих самых любимых боксеров»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Рэпер Эминем согласился вывести Теренса Кроуфорда на бой против Эррола Спенса.

«Было бы круто, если бы вместе со мной вышел Эминем. Кажется, он никогда в таком не участвовал», – сказал Кроуфорд на видео, опубликованном в социальных сетях.

«Это какое-то сумасшествие! Ты один из моих самых любимых боксеров», – отреагировал на публикацию Эминем.

Поединок между Спенсом и Кроуфордом пройдет 30 июля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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4 комментария

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Аморалинни
Белый выводит на бой афро?
Куда смотрит блм
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Олег Трофимов
ну вот и Слим Шейди в этой пучине
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leppyanen
Ответ Аморалинни
Белый выводит на бой афро? Куда смотрит блм
Белые Лайф Мэзерс, тоже
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