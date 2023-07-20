Тимофей Цзю: «Я добавил Канело в список целей. Отныне зовите меня Джон Уик»

Тимофей Цзю заявил, что хочет провести поединок против Сауля Альвареса.

«Канело забрал моего соперника? Я даже разозлился на него. Он взял то, что я хотел, поэтому, я добавлю его в свой список целей. Я буду как Джон Уик, отныне так меня и зовите.

У меня есть три, может быть, четыре боя в супер полусреднем весе. Все, что привлекает внимание публики. Затем будем двигаться вверх. Посмотрим, как долго я останусь в этом дивизионе. В конце концов, все дело в создании моментов, которые будут жить вечно.

Нужно заработать приличную сумму денег и заставить друзей и семью гордиться вами. Мой менталитет изменился. Пояса меня не делают кем-то особенным. Важно создать наследие, чем я и занимаюсь. Мне все равно. Пояс – это просто хороший маленький приз», – заявил Тимофей Цзю.

Сауль Альварес: «Я подерусь с Бенавидесом в ближайшем будущем. Но он слишком много болтает»

Джош Келли: «Тимофей Цзю – это тот парень, которого нужно победить прямо сейчас. Он находится в лучшей форме»