Тимофей Цзю: «Я добавил Канело в список целей. Отныне зовите меня Джон Уик»

Теги Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что хочет провести поединок против Сауля Альвареса.

«Канело забрал моего соперника? Я даже разозлился на него. Он взял то, что я хотел, поэтому, я добавлю его в свой список целей. Я буду как Джон Уик, отныне так меня и зовите.

У меня есть три, может быть, четыре боя в супер полусреднем весе. Все, что привлекает внимание публики. Затем будем двигаться вверх. Посмотрим, как долго я останусь в этом дивизионе. В конце концов, все дело в создании моментов, которые будут жить вечно.

Нужно заработать приличную сумму денег и заставить друзей и семью гордиться вами. Мой менталитет изменился. Пояса меня не делают кем-то особенным. Важно создать наследие, чем я и занимаюсь. Мне все равно. Пояс – это просто хороший маленький приз», – заявил Тимофей Цзю.

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4 комментария

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Oleg Olegov
Хорошо, Джон Уик
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Fynshy1991
Тимофей Константинович Уик, так и запишем
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kawhi leonard
При всем уважении к Тиму на данном этапе карьеры против Сауля шансов мало, так что , как говорилось в бессмертной советской комедии, «торопиться не надо»
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Curry30
ахахаххаха тронулся пацан
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