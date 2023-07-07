Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок? Дай бог ему здоровья»

Иван Штырков считает Александра Волкова фаворитом в возможном поединке против Тая Туивасы.

«Туиваса уже на спаде. Не вижу ни единой предпосылки к его победе над . У него вообще нет борьбы. Рубиться у него получалось неплохо, но с другими оппонентами.

Саша его просто деклассирует на дистанции киками и джебами. Не знаю, что должно произойти, чтобы у что-то получилось. Нечто вроде чуда. Александр должен быть просто в ужасной форме.

Волков – боец совершенно другого уровня. Это самый невозможный соперник, которого только можно представить для Туивасы. Страшнее, чем криптонит для Супермена.

Что такого ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили такой бой? Дай бог ему здоровья», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Ранее стало известно, что Волков и Туиваса могут подраться на турнире UFC 293 в Сиднее.

Александр Волков: «Самым логичным для меня сейчас будет бой с Туивасой»

Тренер Волкова: «Осенью Александр подерется с топовым тяжеловесом, подготовка уже идет»