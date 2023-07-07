Штырков – о возможном бое Волкова и Туивасы: «Что ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили этот поединок? Дай бог ему здоровья»

Теги UFC MMA Александр Волков Иван Штырков Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков считает Александра Волкова фаворитом в возможном поединке против Тая Туивасы.

«Туиваса уже на спаде. Не вижу ни единой предпосылки к его победе над Волковым. У него вообще нет борьбы. Рубиться у него получалось неплохо, но с другими оппонентами.

Саша его просто деклассирует на дистанции киками и джебами. Не знаю, что должно произойти, чтобы у Туивасы что-то получилось. Нечто вроде чуда. Александр должен быть просто в ужасной форме.

Волков – боец совершенно другого уровня. Это самый невозможный соперник, которого только можно представить для Туивасы. Страшнее, чем криптонит для Супермена.

Что такого ужасного сделал Тай для UFC, что ему назначили такой бой? Дай бог ему здоровья», – сказал боец ММА Иван Штырков.

Ранее стало известно, что Волков и Туиваса могут подраться на турнире UFC 293 в Сиднее.

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4 комментария

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Максим Гергард
Тай смог Гана уронить,что ему мешает сделать тоже самое с Волковым
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Fynshy1991
Тай, конечно, хороший мужик. Но тут соглашусь с Иваном - по всем показателям ему будет сложно в бою с Саней.

У Волкова - длинные руки, длинные ноги. Он хорошо работает в стойке. Чувствует дистанцию и умеет распределять силы по ходу боя. Даже то поражение от Льюса - Саша избивал его на протяжении 3х раундов.

Ну а Тай - да, он хороший ударник. Рубака даже. Но вот чтобы извлечь свои сильные стороны, ему придется как-то сокращаться дистанцию, но вот как он будет это делать - покажет бой.
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Savelyev10211
Ответ Максим Гергард
Тай смог Гана уронить,что ему мешает сделать тоже самое с Волковым
Банально антропометрия, короткие рычаги для размахаек у него, Волков может его фронткиками встречать по пузу и тот даже на дистанцию удобную для себя не выйдет
Конечно это мма, всякое может быть, но стилистически если смотреть, то особо без шансов для Тая, если Волков грамотно сработает. Ему с борцами тяжелее зачастую
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