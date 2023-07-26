Волков – о бое с Туивасой: «Ощущаю, что сильнее в каждом аспекте, но от переживаний никуда не денешься»

Александр Волков рассказал о подготовке к бою с Таем Туивасой.

«У Туивасы такой же стиль, как и у Льюиса был. Давайте посмотрим после поединка, насколько он оказался случайным соперником.

Предпочитаю своих соперников уважать. Но я ощущаю себя сильно выше технически в каждом аспекте. Вопрос в том, как у меня это получится реализовать.

Переживания есть всегда. От них никуда не денешься. Все равно волнуешься, когда выходишь, нервничаешь.

Но это свойственно даже школьнику, который готовится к контрольной, которая каждый месяц проходит.

Все равно перед контрольной или перед диктантом нервничаешь. Это естественное чувство человека, а если его нет, это плохо.

Нервничать полезно, потому что это помогает обострить наши чувства, реакцию, силы и все остальное, помогает действовать более активно и решительно», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

Официально: Волков и Туиваса подерутся на UFC 293

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