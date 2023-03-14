Александр Волков: «Самым логичным для меня сейчас будет бой с Туивасой»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, с кем бы хотел подраться после победы над .

- Не верите, что вам дадут реванш с Ганом: он не так давно дрался, и вы не так давно дрались?

– Я не против был бы с ним подраться. Вообще у меня все время психологический барьер кого-то вызывать, потому что все они мне кажутся, очень страшными и сильными и не хочется с ними драться.

Они же все убийцы, весом по 120 кг… накачанные мужики, которые сами всех вызывают на бои, хотят кому-то набить лицо. Проиграешь, и будешь выглядеть дураком…

Мне бы, конечно, хотелось подраться за чемпионский пояс с , но никто мне такой бой не даст. Наверное, самым логичным для меня сейчас будет бой с , но вообще, сколько мой менеджер ни запрашивал разных бойцов, в UFC отказывались и предлагали других.

Видимо, UFC для себя лучше знает, как это сделать. Может быть, от меня не хватает какого-то трештока, но я, наверное, к нему не готов и не хочется начинать.

Видео технического нокаута в бое Волков – Романов

Александр Емельяненко: «Реванш Волкова с Ганом – хороший бой для обоих»