Александр Волков: «Хочу подраться со всеми, кто выше меня в рейтинге»

Российский тяжеловес дал комментарий после победы над на 221.

«Я ожидал, что он потратит силы в первом тейкдауне, моя задача была блокировать его, сегодня я показал, что еще могу и бороться. Спасибо моей команде, команде «Стрела», Blackhouse, спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке, будем двигаться дальше.

Мне нужно было его задавить, чтобы он быстрее устал. Давить, бить, чтобы быстрее выдохся.

Что дальше? Мне главное оставаться активным, главное двигаться к цели. Как только UFC найдет мне соперника, я буду готов. Не хочу никого вызывать, потому что хочу подраться со всеми, кто выше меня в рейтинге», – сказал Волков.

Волков нокаутировал Романова в первом раунде