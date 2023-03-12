Александр Волков: «Хочу подраться со всеми, кто выше меня в рейтинге»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков UFC Fight Night Александр Романов Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков дал комментарий после победы над Александром Романовым на UFC Fight Night 221.

«Я ожидал, что он потратит силы в первом тейкдауне, моя задача была блокировать его, сегодня я показал, что еще могу и бороться. Спасибо моей команде, команде «Стрела», Blackhouse, спасибо всем, кто участвовал в моей подготовке, будем двигаться дальше.

Мне нужно было его задавить, чтобы он быстрее устал. Давить, бить, чтобы быстрее выдохся.

Что дальше? Мне главное оставаться активным, главное двигаться к цели. Как только UFC найдет мне соперника, я буду готов. Не хочу никого вызывать, потому что хочу подраться со всеми, кто выше меня в рейтинге», – сказал Волков.

Волков нокаутировал Романова в первом раунде

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1 комментарий

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Andrei Panteleev
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