Хамзат Чимаев: «Мне плевать, в каком дивизионе драться. Хочу завоевать три пояса»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев рассказал о желании завоевать три чемпионских пояса.

«Мне плевать, в каком дивизионе драться. Я был готов подняться в полутяжелый вес, хотел провести поединок против Гловера Тейшейры за пояс.

Все титулы скоро будут моими. Я готов драться в любом из дивизионов. Могу спуститься вниз, мне просто нужно время.

Хочу завоевать три пояса. Это мой план», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

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5 комментариев

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Ильмарчик
Бла бла бла бла бла бла. Начинай! Начинай завоевывать! 1 бой в год, проваленные веса и т.п., 3 титула ему, ага.
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Sobachkin
Но только социальных
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Azamat Abdukadyroff
хватит плеваться Хамзат
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Kanan Jarrus
уже 29 лет, пора хотя бы один
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Кирилл Конопельченко
Ты свой вес победить не можешь…куда там 3 пояса😂
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