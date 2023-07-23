Хамзат Чимаев: «Мне плевать, в каком дивизионе драться. Хочу завоевать три пояса»

Хамзат Чимаев рассказал о желании завоевать три чемпионских пояса.

«Мне плевать, в каком дивизионе драться. Я был готов подняться в полутяжелый вес, хотел провести поединок против за пояс.

Все титулы скоро будут моими. Я готов драться в любом из дивизионов. Могу спуститься вниз, мне просто нужно время.

Хочу завоевать три пояса. Это мой план», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

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