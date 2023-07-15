Эдди Хирн: «Поединок Фьюри против Нганну ужасен для бокса. Чемпион должен устраивать бои, которые ждет мир»

Теги Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн раскритиковал решение Тайсона Фьюри драться с Фрэнсисом Нганну.

«Я не думаю, что Фьюри нужно лишать титула. Но его поединок с Нганну ужасен для спорта. Чемпион должен устраивать бои, которые мир бокса ждет от него, чтобы строить свое наследие.

Сколько лет мы ждем поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе? Пять, шесть, семь? У Фьюри была возможность подраться с Александром Усиком за $ 60-80 млн, но он не захотел этого.

Промоутер Фьюри говорит, что проблема в Саудовской Аравии, но при этом Тайсон отказывается от боя за наследие и едет в ту же Саудовскую Аравию, чтобы подраться с дебютантом, у которого нет никаких шансов», – заявил промоутер Эдди Хирн.

Усик – о Фьюри: «Вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает кого-то, кто никогда раньше не боксировал»

Хабиб: «Тайсон Фьюри – лучший боксер в мире. Его может побить только Александр Усик»

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1 комментарий

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omsk1716
Бокс превратился в клоунаду. Придумали кучу версий, может быть несколько чемпионов мира в одном весе, которые бегают друг от друга выбирая ноунеймов. Использут трешток, оскорбляют друг друга. Здесь нет спорта, тупо деньги. А честь, достоинство, уважение и мотивация в профессиональном боксе отсутствует.
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