Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Эдди Хирн сообщил, что Тайсон Фьюри может провести показательный поединок.

«Да, я думаю, это будет . Это то, что я слышал. Очевидно, это будет показательный поединок, без нокдаунов и прочего.

Не знаю, я только говорю вам то, что слышал. Разочаровывает, но это то, что есть. Это будет большое событие, но я хотел увидеть бой Фьюри с Усиком, было бы здорово определить абсолютного чемпиона.

Но Тайсон сам управляет своей карьерой, и я уверен, что он заработает кучу денег, удачи ему», – сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»