Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн сообщил, что Тайсон Фьюри может провести показательный поединок.

«Да, я думаю, это будет Фрэнсис Нганну. Это то, что я слышал. Очевидно, это будет показательный поединок, без нокдаунов и прочего.

Не знаю, я только говорю вам то, что слышал. Разочаровывает, но это то, что есть. Это будет большое событие, но я хотел увидеть бой Фьюри с Усиком, было бы здорово определить абсолютного чемпиона.

Но Тайсон сам управляет своей карьерой, и я уверен, что он заработает кучу денег, удачи ему», – сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»

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1 комментарий

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Мага осторожный
полный отстой будет
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