Хирн – о причинах срыва боя Усика и Фьюри: «Тайсон знает, насколько сложный этот бой»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри хочет большой гонорар за бой с Александром Усиком.

«Думал, у нас был шанс устроить бой Фьюри и Усика. Но Тайсон не хочет разговаривать, если он что-то задумал.

Чувствую, если бы он был немного благоразумнее, то бой бы состоялся. Если бы Тайсону нравился этот поединок, то он бы состоялся.

Но он знает, насколько труден этот вызов. У Фьюри в голове есть цифра, и он не примет бой, пока не получит эту сумму», – сказал промоутер Эдди Хирн.

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