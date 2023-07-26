Тактаров – о возвращении в бои: «Я одинокий человек, два кота уже не спасают»

Олег Тактаров заявил, что возвращается в бои из-за желания развлечься.

«Я одинокий человек, надо себя чем-то развлечь, два кота уже не спасают, один все время ест, второй, у которого яйца есть, метит территорию.

Так что мне только дату скажите, а я подготовлюсь. На ковер захожу, все чувствую. Как будто только вчера перестал выступать», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Напомним, что 18 августа Тактаров должен подраться по правилам бокса против .

Тактаров – о бое с Монсоном: «В боксе я сильнее, а в ММА он может поймать меня на прием»