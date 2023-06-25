Поветкин – о конфликте между братьями Емельяненко: «Эта фигня меня немного подбешивает. Не надо их стравливать»
Александр Поветкин призвал СМИ не раздувать конфликт между братьями Емельяненко.
«Слушайте, эта фигня меня немного подбешивает. Потому что между братьями начинается… Они родные братья, они должны быть всегда месте и дружить.
Не нужно их стравливать. Не надо. Я надеюсь, что они друг с другом будут дружить, а Саша сделает выводы и встанет на правильный путь. Он хороший парень, но алкоголь его портит», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.
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