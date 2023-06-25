Поветкин – о конфликте между братьями Емельяненко: «Эта фигня меня немного подбешивает. Не надо их стравливать»

Теги Александр Поветкин Александр Емельяненко Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин призвал СМИ не раздувать конфликт между братьями Емельяненко.

«Слушайте, эта фигня меня немного подбешивает. Потому что между братьями начинается… Они родные братья, они должны быть всегда месте и дружить.

Не нужно их стравливать. Не надо. Я надеюсь, что они друг с другом будут дружить, а Саша сделает выводы и встанет на правильный путь. Он хороший парень, но алкоголь его портит», – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

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2 комментария

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Адам Нинуху
как бы то не было но я поддерживаю Александра а не Фёдора
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Kanan Jarrus
никто их не стравливает
алчный и коррумпированный емеля лично испытывает животную ненависть по отношению к алексу
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