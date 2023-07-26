Бурчак – о завязке Емельяненко: «Последний раз он пил в течение пары дней после боя с Ершовым»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о борьбе спортсмена с алкоголизмом.

«Я записал интервью с Сашей, а также с представителями центра. Они сказали, что самое сложное в процессе выхода из данного состояния – первые 30-40 дней.

Этот срок всегда получается крайне непростым для человека, проходящего реабилитацию. Но в Ингушетии все заверили, что Александр преодолел данный путь достаточно легко.

А сейчас с ним вообще нет никаких проблем. Емельяненко верен себе: он не пьет, полон амбиций и готов драться с кем угодно по любым правилам.

Когда он в последний раз пил? Наверное, после боя с Ершовым. В течение пары дней», – сказал менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак.

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1 комментарий

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Abu Ibrahim
Дебилизм на всю страну . Человека аккуратно подводят к могиле .
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