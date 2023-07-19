Менеджер Емельяненко: «Убедился, что решение отправить Александра в Ингушетию было верным. Он удивил меня спортивной формой»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко удивился его форме во время реабилитации в Ингушетии.

«Я прилетел навестить Александра и обрадовался увиденному – убедился, что решение отправить его сюда было верным. Емельяненко находится в специализированном центре, им занимаются как в спортивном формате, так и реабилитационном.

Александр удивил меня своей спортивной формой, несмотря на травму правого плеча. Он на позитиве, очень замотивирован. Я увидел дисциплинированного на текущий момент Александра Емельяненко. Все, кто списывали Александра со счетов, а это было много раз, могут записывать его обратно», – сказал менеджер Никита Бурчак.

Последний раз Александр Емельяненко дрался в мае-2023 на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», где победил блогера Евгения Ершова.

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1 комментарий

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artem klishin
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