Камил Гаджиев: «К боям Емельяненко никто серьезно не относится. Все считают, что это какой-то прикол»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выступления Александра Емельяненко.
«Александра все знают, но к его боям никто серьезно не относится. Все считают, что это какой-то прикол. Как-то так.
Саня сам это понимает. Сколько весит Святослав Коваленко, который с ним дрался? 85 килограммов. Сколько весит Артем Тарасов, с которым Саня не так давно дрался? 85 килограммов. С точки зрения спорта это фриковство.
Есть аудитория, которая это смотрит с кайфом. На фриковство всегда интересно смотреть, но относиться к этому серьезно не получается.
В поединке с Дациком хотя бы были люди больших габаритов, неплохо раскачали бой. Hardcore сделал такую интригу, будто Саня в хорошей форме и может закатить Дацику бой.
А сейчас даже никто не парится. Все понимают, что в боях с большими людьми Сане делать нечего, поэтому переключились на известных блогеров, которые неплохо дерутся, но в других весах», – сказал Гаджиев.
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