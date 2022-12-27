Камил Гаджиев: «К боям Емельяненко никто серьезно не относится. Все считают, что это какой-то прикол»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал выступления .

«Александра все знают, но к его боям никто серьезно не относится. Все считают, что это какой-то прикол. Как-то так.

Саня сам это понимает. Сколько весит , который с ним дрался? 85 килограммов. Сколько весит Артем Тарасов, с которым Саня не так давно дрался? 85 килограммов. С точки зрения спорта это фриковство.

Есть аудитория, которая это смотрит с кайфом. На фриковство всегда интересно смотреть, но относиться к этому серьезно не получается.

В поединке с хотя бы были люди больших габаритов, неплохо раскачали бой. Hardcore сделал такую интригу, будто Саня в хорошей форме и может закатить Дацику бой.

А сейчас даже никто не парится. Все понимают, что в боях с большими людьми Сане делать нечего, поэтому переключились на известных блогеров, которые неплохо дерутся, но в других весах», – сказал Гаджиев.

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