Менеджер Емельяненко: «Саша находится в замечательном расположении духа. Тренируется каждый день»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак рассказал о самочувствии Александра Емельяненко.

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа.

В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных.

Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», – сказал менеджер Никита Бурчак.

Александр Емельяненко лечится от алкоголизма в Ингушетии. 11 лет назад он скандально подрался в республике

Менеджер Емельяненко: «Убедился, что решение отправить Александра в Ингушетию было верным»

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3 комментария

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Вася Енотов
У меня знакомый тоже "травмировал правое плечо". На работе не появляется неделю, на звонки коллегам не отвечает. Жена грозится уйти к маме жить. Говорит, что ей надоели эти постоянные "травмы плеча правого".
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Рамазан Магомедов
По моему , даже без выходных... Он даже не уверен чем его подопечный занимается. Абдельазиз с ашана..
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