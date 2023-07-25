Менеджер Емельяненко: «Саша находится в замечательном расположении духа. Тренируется каждый день»

Никита Бурчак рассказал о самочувствии Александра Емельяненко.

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа.

В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных.

Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», – сказал менеджер Никита Бурчак.

Александр Емельяненко лечится от алкоголизма в Ингушетии. 11 лет назад он скандально подрался в республике

Менеджер Емельяненко: «Убедился, что решение отправить Александра в Ингушетию было верным»