Гассиев планирует подраться в сентябре. Среди возможных соперников – Баколе и Валлин

Теги Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев проведет следующий поединок в середине сентября.

«Мурат вовсю готовится и ежедневно тренируется. Гассиев ждет информацию по сопернику и дате поединка.

Ориентировочно его следующий бой состоится в середине сентября. В качестве соперников рассматриваются Отто Валлин и Мартин Баколе.

Однако конкретно можно говорить только после подписания контракта», – сообщил «Матч ТВ» источник в команде Мурата Гассиева.

В последний раз Гассиев дрался в марте, когда нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде.

Мурат Гассиев: «Получаю американскую визу. В течение месяца уеду в США и буду там готовиться»

Асбаров вызвал Гассиева: «Мурату нужны зрелищные бои, а не такие, где он вырубает в первом раунде»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заирбек Захидов
Ну Гассиев еще молод, но думаю мы не увидем уже его среди топовых боксеров, и бои с топовыми боксерами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий