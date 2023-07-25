Гассиев планирует подраться в сентябре. Среди возможных соперников – Баколе и Валлин

Мурат Гассиев проведет следующий поединок в середине сентября.

«Мурат вовсю готовится и ежедневно тренируется. Гассиев ждет информацию по сопернику и дате поединка.

Ориентировочно его следующий бой состоится в середине сентября. В качестве соперников рассматриваются Отто Валлин и Мартин Баколе.

Однако конкретно можно говорить только после подписания контракта», – сообщил «Матч ТВ» источник в команде .

В последний раз Гассиев дрался в марте, когда нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде.

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