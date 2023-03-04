Организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаг России перед боем в Ереване

Экс-чемпион мира по боксу 3 марта в Ереване провел бой против Майка Балогуна и победил нокаутом.

По информации телеграм-канала «Ушатайка», организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаги России и Осетии на форме:

«Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире. Если бы ослушались – могло бы дойти до лишения лицензии».

Ранее WBA восстановила российских боксеров в рейтингах.

Мурат Гассиев получил гражданство Армении

Мурат Гассиев не собирается отказываться от гражданства России (ТАСС)