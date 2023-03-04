Организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаг России перед боем в Ереване

Теги Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев 3 марта в Ереване провел бой против Майка Балогуна и победил нокаутом.

По информации телеграм-канала «Ушатайка», организаторы попросили команду Гассиева заклеить флаги России и Осетии на форме:

«Европейский боксерский союз (EBU) попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире. Если бы ослушались – могло бы дойти до лишения лицензии».

Ранее WBA восстановила российских боксеров в рейтингах.

Мурат Гассиев получил гражданство Армении

Мурат Гассиев не собирается отказываться от гражданства России (ТАСС)

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
правильно , спасибо за поддержку Армении в вопросе Карабаха ,такие вот союзники у вас , делайте выводы , боягузы побоялись Турцию.ОДКБ в действии , шизоидный и других опрокинет если надо раз уж своих так .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunt13
это такой маразм... такие .....Заклей эмблему и делай дела, но если обосрешься, срочно отклеивай все с эмблемы..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Iron"
Да и хрен на их требования, надеюсь ему наконец дадут боксировать под Армянским флагом.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий