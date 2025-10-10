0

Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера

Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера.

Планировалось, что поединок в тяжелом весе пройдет в предварительном карде турнира UFC в Рио-де-Жанейро, который состоится в ночь с 11 на 12 октября.

Причина снятия Усмана с боя не сообщается. Также неизвестно, будет ли UFC искать для Уокера нового соперника.

Вальтер Уокер (14-1) в последний раз дрался в июле, когда выиграл у Кеннеди Нзечукву болевым приемом в первом раунде. Он идет на серии из трех досрочных побед.

«Россия – мой дом!» Бразилец в UFC вышел под «Матушку Землю» и чуть не оторвал сопернику ногу

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
