«UFC четко дали понять, что меня накажут». Яне Сантос угрожали увольнением за отказ драться с соперницей, провалившей взвешивание

Яну Сантос могли уволить за отказ драться с провалившей взвешивание соперницей.

Напомним, что на турнире UFC 320 Сантос победила Мэйси Чиассон единогласным решением судей. Перед поединком Чиассон провалила взвешивание, но Сантос согласилась подраться в промежуточном весе.

«Со мной уже такое случалось. Пару боев назад моя соперница тоже не сделала вес, и мы размышляли, стоит ли принимать бой. Тогда UFC четко дали понять, что меня накажут за отказ драться. Мне точно не заплатят, а могут даже и уволить.

Получается, соперница, провалившая взвешивание, особых проблем не имеет – в отличие от меня. Так что я даже не думала отказываться от боя. Ничего не поделаешь: если я хочу сохранить работу, я должна выходить и драться», – сказала боец UFC Яна Сантос .

Перейра нокаутировал Анкалаева! Вернул пояс UFC за 1,5 минуты

Яна Сантос – о допинге Тиаго: «Он не проверил выписанное лекарство, это полностью его вина»