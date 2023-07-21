Колби Ковингтон: «Чимаев и Коста – главные шуты нашего спорта»
Колби Ковингтон отреагировал на анонс боя между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой.
«Сможет ли Хамзат победить Косту? Пусть он сначала дойдет до клетки.
Эти двое – главные шуты нашего спорта. Лгуны и самые настоящие мошенники», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.
Бой между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.
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