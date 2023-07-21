Колби Ковингтон: «Чимаев и Коста – главные шуты нашего спорта»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Пауло Коста Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон отреагировал на анонс боя между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой.

«Сможет ли Хамзат победить Косту? Пусть он сначала дойдет до клетки.

Эти двое – главные шуты нашего спорта. Лгуны и самые настоящие мошенники», – сказал боец UFC Колби Ковингтон.

Бой между Чимаевым и Костой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

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8 комментариев

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Нефанатик
Можно по разному относиться к чимаеву, но отрицать факт что он очень крутой боец - это проявление глупости и возможно зависти.
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Juninho P.
особенно швед
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Саламбек Алаев
Гроза пенсионеров прорвался после того как Хамзату назначили бой
+2
0
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АланСмити
Смешно слышать это от Ковингтона или он забеспокоился, что кто-то сместит его с пьедестала главного шута?
+2
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Нефанатик
Как только Чимаеву дали соперника Колби вылез из под кровати. По моему главный шут как раз ковингтон, а эти двое далеко после него.
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AEZAKMI228
Ковингтон лучший
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zzzeeerrrooo
Ответ Нефанатик
Как только Чимаеву дали соперника Колби вылез из под кровати. По моему главный шут как раз ковингтон, а эти двое далеко после него.
Колби за титул
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