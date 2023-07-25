Олег Тактаров: «Решил вернуться, когда Цукерберг и Маск всерьез заговорили о поединке»

Теги Олег Тактаров MMA Илон Маск Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров объяснил, почему решил возобновить карьеру.

«Когда Илон Маск и Марк Цукерберг всерьез заговорили о возможном поединке, я подумал: «А почему бы не вернуться в дело?» В последнее время я искал мотивацию показать, на что способен. Не мог найти ее в Мексике, хотя там тренировался по два раза в день.

В свое время я готовился в Далласе в агрессивном климате к выступлению на UFC 5. Тогда я тоже сбросил вес, порвал связки на коленях, но мной двигала цель. Это было даже не чемпионство UFC, а дорожка от спортивного признания к голливудской работе.

Сейчас я готовлюсь не ради того, чтобы заработать пять копеек или обо мне говорили, что полоумный старик вышел на бой. У меня есть цель, которая стоит пока далеко, но это первые шаги к ней», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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