Тактаров – о бое с Монсоном: «В боксе я сильнее, а в ММА он может поймать меня на прием»

Олег Тактаров заявил, что его интригует бой с Джеффом Монсоном по правилам ММА.

«Разговоры идут о правилах от ММА до бокса. В боксе я буду посильнее его, а в ММА было бы интересно, потому что в партере сейчас за исключением , который меня намного моложе и с которым мы дружим с 2007 года, особо равных мне нет среди тех, кто старше 40.

Монсон представляет опасность, и меня заводит возможность проиграть первый раз болевым или удушающим. Пока я единственный, кто не проигрывал приемом ни разу. Но как же страх приятно возбуждает», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

Джефф Монсон: «Бой с Олегом Тактаровым пройдет 18 сентября по правилам бокса»