Тактаров – о бое с Монсоном: «В боксе я сильнее, а в ММА он может поймать меня на прием»

Теги Олег Тактаров Алексей Олейник Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров заявил, что его интригует бой с Джеффом Монсоном по правилам ММА.

«Разговоры идут о правилах от ММА до бокса. В боксе я буду посильнее его, а в ММА было бы интересно, потому что в партере сейчас за исключением Олейника, который меня намного моложе и с которым мы дружим с 2007 года, особо равных мне нет среди тех, кто старше 40.

Монсон представляет опасность, и меня заводит возможность проиграть первый раз болевым или удушающим. Пока я единственный, кто не проигрывал приемом ни разу. Но как же страх приятно возбуждает», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

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1 комментарий

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AshAsh
монсон тебя возбуждает ? как тактаров так-то а тактаров ?
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