Долидзе подерется с Брансоном на UFC 295 (журналист Георгий Кокиашвили)

Теги UFC средний вес (MMA) Роман Долидзе Дерек Брансон Марвин Веттори Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе подерется с Дереком Брансоном в ноябре 2023 года.

Об этом сообщил журналист Георгий Кокиашвили, сославшийся на неназванные источники. Бой должен пройти в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295.

Долидзе последний раз дрался в марте 2023 года, прервав серию из четырех побед проигрышем Марвину Веттори.

39-летний Брансон идет на серии из двух поражений, последнее из которых случилось в марте 2023 года (технический нокаут от Дрикуса дю Плесси).

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1 комментарий

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АланСмити
Интересно, с чьей стороны могла произойти утечка. Без Эркюля Пуаро не разобраться.
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