Икрам Алискеров: «Боя с Пауло Костой на UFC 291 не будет. Неделю назад мне позвонили и сказали, что на замену выйдет Роман Долидзе»

Теги UFC MMA Пауло Коста Роман Долидзе Коста - Алискеров Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Икрам Алискеров подерется с Романом Долидзе вместо Пауло Косты, который отказался от боя.

«Боя на UFC 291 не будет, перенесли на неопределенный срок. Сказали, ближе к сентябрю будет бой. Может, даже в сентябре. Мне неделю назад позвонили, сказали, что Коста не будет со мной драться и на замену Роман Долидзе выходит. Сказали, не раньше сентября.

Может ли быть в Париже? Нет, мне даже сказали, что хотят мейн-ивент, может, сделать в Вегасе на UFC Fight Night. Может, даже пять раундов бой будет. Посмотрим, будем ждать», – сказал боец среднего веса UFC Икрам Алискеров.

Бой между Икрамом Алискеровым и Пауло Костой планировался на UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.

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