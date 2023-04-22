Роман Долидзе: «Мне предложили новый бой 10 июня. Есть несколько соперников»

Боец UFC Роман Долидзе заявил, что следующий бой проведет летом.

«Я не могу сказать, что мне чего-то не хватило в бою с Веттори. Мне кажется, что я победил Марвина. Конечно, я мог сделать и больше, но мне казалось, что этого достаточно

Мне уже предложили новый бой 10 июня. Есть несколько соперников, но я сам хочу вернуться в июле-августе. Поэтому планирую следующий поединок на это время», – заявил боец UFC Роман Долидзе.

18 марта Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей.

Марвин Веттори победил Романа Долидзе единогласным решением судей

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