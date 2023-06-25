Брендан Аллен оскорбил Чимаева: «Могу подраться с Камшотом. Если меня переведут, то я закрою гард. И что он сделает?»
Брендан Аллен оскорбил Хамзата Чимаева после вопроса об их возможном бое.
«Я никого не боюсь. Я не отказываюсь от боев. Если кто-то хочет, то пусть придет и получит бой. Мне все равно. Это может быть любой: Камшот, Каннонье, Марвин Веттори, кто угодно. Они все могут стать соперниками.
Мне все равно. Что? Чимаев попробует перевести меня? Поздравляю, он может меня повалить. Но тогда я закрою гард, что он с этим сделает?
Я зверь другого уровня на спине и в доминирующей позиции. Это не имеет значения. Я зверь другого уровня», – сказал средневес UFC Брендан Аллен после победы над Бруно Силвой.
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