Брендан Аллен оскорбил Чимаева: «Могу подраться с Камшотом. Если меня переведут, то я закрою гард. И что он сделает?»

Теги UFC средний вес (MMA) Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Марвин Веттори Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен оскорбил Хамзата Чимаева после вопроса об их возможном бое.

«Я никого не боюсь. Я не отказываюсь от боев. Если кто-то хочет, то пусть придет и получит бой. Мне все равно. Это может быть любой: Камшот, Каннонье, Марвин Веттори, кто угодно. Они все могут стать соперниками.

Мне все равно. Что? Чимаев попробует перевести меня? Поздравляю, он может меня повалить. Но тогда я закрою гард, что он с этим сделает?

Я зверь другого уровня на спине и в доминирующей позиции. Это не имеет значения. Я зверь другого уровня», – сказал средневес UFC Брендан Аллен после победы над Бруно Силвой.

Чимаев потренировался с Ибрагимовичем: Златан подарил ему футболку «Милана»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
⚽️Juventini⚽️
Хотелось бы посмотреть в какой именно узел свяжет его Хамзат
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Б. Силву он красиво уработал и в стойке зарубился, а на земле придушил в 1ом раунде)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий