Джефф Монсон: «Бой с Олегом Тактаровым пройдет 18 сентября по правилам бокса»

Теги UFC Олег Тактаров Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон назвал дату боя с Олегом Тактаровым.

«Я не выбирал Олега Тактарова в качестве соперника, но буду рад встретиться с ним, потому что он легенда, бывший чемпион UFC и находится в хорошей форме.

Он очень известный парень, а я не хочу драться с соперником, которого никто не знает. Это будет встреча двух легенд: бывшего чемпиона UFC и чемпиона по самбо и чемпиона по грэпплингу.

Я думаю, это будет интересно. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Этот бой не станет последним в моей карьере. Последний бой я проведу в сентябре-октябре также на РЕН ТВ», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

Джефф Монсон: «Буду баллотироваться в Госдуму через три года»

Тактаров – о поединке с Монсоном: «Нужно решить несколько нюансов, обсудить основные моменты»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
бей депутата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий