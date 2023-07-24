Джефф Монсон: «Бой с Олегом Тактаровым пройдет 18 сентября по правилам бокса»

Джефф Монсон назвал дату боя с Олегом Тактаровым.

«Я не выбирал в качестве соперника, но буду рад встретиться с ним, потому что он легенда, бывший чемпион и находится в хорошей форме.

Он очень известный парень, а я не хочу драться с соперником, которого никто не знает. Это будет встреча двух легенд: бывшего чемпиона UFC и чемпиона по самбо и чемпиона по грэпплингу.

Я думаю, это будет интересно. Наш бой должен пройти по правилам бокса 18 августа на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Этот бой не станет последним в моей карьере. Последний бой я проведу в сентябре-октябре также на РЕН ТВ», – сказал боец ММА Джефф Монсон.

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Тактаров – о поединке с Монсоном: «Нужно решить несколько нюансов, обсудить основные моменты»