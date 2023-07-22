Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»

Теги UFC Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну заявил, что не рассчитывает на досрочную победу над Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Фьюри попытается драться со мной на дистанции. Да, многие люди дают мне шанс только в случае лакипанча, но я работаю с намерением провести полный бой. Очевидно, что мне придется приблизиться к Тайсону, потому что он хорошо контролирует бой. Я буду постоянно пытаться пройти его.

Это будет тяжело, но я хочу выиграть бой, даже если дело дойдет до решения судей. Я не дам ему комфорта. Посмотрим, как Фьюри будет действовать под давлением.

Я был терпелив, держал рот на замке, потому что искал тишину и позволял результату говорить за меня. Мои победы – лучший ответ», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Фрэнсис Нганну: «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Да – на 100%»

Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного: «Переговоры с WBC заняли бы слишком много времени»

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3 комментария

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Кирилл Конопельченко
Тайсон встал после удара от которого даже слон умрет…от самого страшного нокаутера в истории.
Тебя Тайсон убьет за пару раундов…тебе придется выйти с автоматом в ринг и то не факт что ты победишь.
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Vo_land
все же понимают, это микс файт. Как Макгрегор против Флойда
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Мага осторожный
какое решение судей? нганну через несколько раундов сам упадёт и то, если Фьюри решит с ним поиграть
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