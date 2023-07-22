Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»
Фрэнсис Нганну заявил, что не рассчитывает на досрочную победу над Тайсоном Фьюри.
«Я думаю, что Фьюри попытается драться со мной на дистанции. Да, многие люди дают мне шанс только в случае лакипанча, но я работаю с намерением провести полный бой. Очевидно, что мне придется приблизиться к Тайсону, потому что он хорошо контролирует бой. Я буду постоянно пытаться пройти его.
Это будет тяжело, но я хочу выиграть бой, даже если дело дойдет до решения судей. Я не дам ему комфорта. Посмотрим, как Фьюри будет действовать под давлением.
Я был терпелив, держал рот на замке, потому что искал тишину и позволял результату говорить за меня. Мои победы – лучший ответ», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.
Фрэнсис Нганну: «Заработаю ли я за бой с Фьюри больше, чем за всю карьеру в UFC? Да – на 100%»
Нганну объяснил, почему бой с Фьюри не будет носить статус титульного: «Переговоры с WBC заняли бы слишком много времени»
Тебя Тайсон убьет за пару раундов…тебе придется выйти с автоматом в ринг и то не факт что ты победишь.