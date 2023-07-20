Боец UFC Мурадов: «У нас отличные отношения с Флойдом. Он недавно звал меня в Монако, но я сказал, что у меня подготовка»

Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов рассказал о дружбе с Флойдом Мейвезером.

«У нас отличные отношения с Флойдом, он сейчас в Монако, в Европе. Звал на встречу, я сказал, что у меня сейчас подготовка.

Звал ли его на свой бой? Нет‑нет‑нет, у меня нет такого, чтобы я говорил: «Приезжай! Поддержи!» Он сам следит, знает про турниры. Если захочет, то позвонит и приедет.

В последний раз мы говорили об этом. Он увидел анонс моего боя, пожелал удачи и оставаться сфокусированным, чтобы выиграть», – заявил Махмуд Мурадов.

Отметим, что в августе 2019 года Мурадов подписал контракт с компанией Mayweather Promotions. Он стал первым клиентом из бойцов ММА.

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