Джефф Монсон: «Буду баллотироваться в Госдуму через три года»

Джефф Монсон сообщил, что планирует поучаствовать в выборах в Госдуму.

«В сентябре начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

В мае Монсон победил на праймериз «Единой России» в Башкирии. Он набрал 1 583 голоса избирателей.

Ранее он завершил процедуру отказа от гражданства США.

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

Джефф Монсон: «Бой с Тактаровым для меня не последний»