Джефф Монсон: «Буду баллотироваться в Госдуму через три года»

Теги Государственная дума MMA Джефф Монсон Политика ТАСС Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон сообщил, что планирует поучаствовать в выборах в Госдуму.

«В сентябре начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

В мае Монсон победил на праймериз «Единой России» в Башкирии. Он набрал 1 583 голоса избирателей.

Ранее он завершил процедуру отказа от гражданства США.

«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет

Джефф Монсон: «Бой с Тактаровым для меня не последний»

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30 комментариев

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Ебздрогыч
Мне было бы интересно посмотреть на тех, кто за него голосует. Это прикол или квасной патриотизм - о, чувак американский паспорт сдал, снеговик наш!
+27
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Виталий ВВАЙ
Ответ shahmur
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Что тебе плохого сделал Гондурас? )
+12
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Kanan Jarrus
дабы не быть раздавленным интеллектом таких титанов мысли как валуев нужно тщательно подготовиться. подготовка будет включать: еженедельные вбросы о том, какой большой госдолг в америке и загнивает европа, а также мордобои с трактарами да стрингоньяненко
+10
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+9
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Artem Sarapulov
Следует полагать, следующие три года он посвятит изучению текущего законодательства, теоретическим основам права и специфики развития и применения различных правовых норм в РФ.
Не может же быть такого, чтобы спортсмен вышел из спортзала и сел в Думу, начал жать кнопки решая по каким правилам будет жить страна.
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Дмитрий Серебряков
пацан просек, как продвигаться в РФ ))
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Atsuktuvas
Вот таких простых русских парней не хватает в руководстве...
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4 shizzle ma nizzle
Я остаюсь! Я буду здесь жить!
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Melnikov1968
Есть люди,которые за него голосуют? Только зачем?
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Ivan Balashov
Ответ Виталий ВВАЙ
Что тебе плохого сделал Гондурас? )
За Гондурас вообще как-то обидно становится. Обычная такая латиноамериканская страна, никому ничего плохого не делает. Но почему-то в некоторых русскоязычных кругах она стала воплощением всего зла на Земле.
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banchik1
Деградация качества власти на всех уровнях ускоряется просто реактивными темпами. Какие депутаты, такие и законы. Какие чиновники, такое и управление процессами. Уверен, недоброжелатели России только зажмуриваются от удовольствия.
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Андрей Романов
Это ,если не призовут к тому времени.
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Давай Так
Какой же он всё-таки поехавший.
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Last avenger
за него если только по приколу голосовать, как за Собчак когда то
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psa.1207
В госдуму какой страны? Московии?
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Nikolay Kozlov
Ответ Artem Sarapulov
Следует полагать, следующие три года он посвятит изучению текущего законодательства, теоретическим основам права и специфики развития и применения различных правовых норм в РФ. Не может же быть такого, чтобы спортсмен вышел из спортзала и сел в Думу, начал жать кнопки решая по каким правилам будет жить страна.
Вы так говорите как будто он на вакансию юриста ООО "Грузовые перевозки Урюпинска" претендует. Хаха, основы текущего законодательства изучать. Не депутатское это дело.
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Ivan Balashov
Ответ Last avenger
за него если только по приколу голосовать, как за Собчак когда то
Собчак хотя бы разумные вещи говорила. На фоне большинства других кандидатов-2018, стремившихся перещеголять друг друга в людоедстве, она выглядела не так пугающе.
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Maxim Sirotkin
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Ответ Stilet525
Все ржут, но он, будучи идеалистом, стал бы самым независимым депутатом! Другое дело, что и от него ничего бы не зависело.
Согласен с Вами
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Maxim Sirotkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ shahmur
Комментарий удален модератором
а какой режим будет потом?
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Злобный Конь
"Это Монсону свистели"(с). Песков,2012 год.
Олды может и вспомнят.
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FUFAYKIN
Нужен ты там, как ежу футболка…
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ОЛЛС1911
позор голосовавшим за него жителям Башкирии!
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Stilet525
Все ржут, но он, будучи идеалистом, стал бы самым независимым депутатом! Другое дело, что и от него ничего бы не зависело.
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Nikolay Kozlov
Идеальный депутат.
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Саид Алсултанов
масон монсон)))
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zukarello
Ну вот тебя то там и не хватало , до кучи
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