Джефф Монсон: «Буду баллотироваться в Госдуму через три года»
Джефф Монсон сообщил, что планирует поучаствовать в выборах в Госдуму.
«В сентябре начнется политическая деятельность, и в 2026 году я уже буду баллотироваться в Госдуму», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
В мае Монсон победил на праймериз «Единой России» в Башкирии. Он набрал 1 583 голоса избирателей.
Ранее он завершил процедуру отказа от гражданства США.
«Все мои мысли и будущее связаны только с Россией». Монсон отказался от гражданства США – на это ушло больше 10 лет
Не может же быть такого, чтобы спортсмен вышел из спортзала и сел в Думу, начал жать кнопки решая по каким правилам будет жить страна.
Олды может и вспомнят.