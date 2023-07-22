Рой Джонс – Шавкату Рахмонову: «17–0 – это очень крутой результат»

Теги Рой Джонс-младший UFC MMA бокс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Рой Джонс записал видеообращение для бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова.

«Шавкат, привет, мой брат! Как поживаешь? Надеюсь, ты продолжишь делать то, что делаешь в UFC, продолжай работу в том же темпе. 17–0 это очень крутой результат, брат. Не останавливайся на достигнутом, хорошо? Мир тебе!» – сказал экс-чемпион мира по боксу.

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