Рой Джонс – Шавкату Рахмонову: «17–0 – это очень крутой результат»

Рой Джонс записал видеообращение для бойца UFC из Казахстана Шавката Рахмонова.

«Шавкат, привет, мой брат! Как поживаешь? Надеюсь, ты продолжишь делать то, что делаешь в UFC, продолжай работу в том же темпе. 17–0 это очень крутой результат, брат. Не останавливайся на достигнутом, хорошо? Мир тебе!» – сказал экс-чемпион мира по боксу.

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