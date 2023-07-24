Шлеменко объяснил смену песни под выход: «Отвечу как дагестанцы: «Потому что по кайфу было»

Теги Александр Шлеменко Алекс Оливейра Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко объяснил, почему вышел на бой под песню группы «Любэ».

«Отвечу как дагестанцы говорят: «Потому что по кайфу было». Решил, что что-то надо сменить после неудачных выступлений.

И мне просто было хорошо это включить. Это мое детство, такое же, как и твое, наверное. Я слушал эти песни, я понимаю, кто такой Глеб Жеглов.

Немногие, может, понимают, но я понимаю. И та аудитория, которая за меня болеет и меня поддерживает, это по большей части те люди, которые хорошо знают такие песни.

Я слушал эти песни сначала на кассетах в машине, потом на дисках и сейчас в интернете», – сказал Александр Шлеменко.

Шлеменко – о дебюте в кулачке: «Там большой вред здоровью, но серьезное противостояние за большие деньги можно рассмотреть»

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4 комментария

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Мяти
Оливейра как будто под самба ди жанейро отплясывал. Зашёл ему Расторгуев)
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