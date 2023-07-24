Шлеменко – о дебюте в кулачке: «Там большой вред здоровью, но серьезное противостояние за большие деньги можно рассмотреть»

Александр Шлеменко заявил, что не думает о переходе в кулачные бои.

«А мне это зачем? Я сейчас вижу, что в кулачных боях выступает много ребят, кто не совсем реализовался в ММА. И также вижу, что там вред для здоровья очень большой.

Если какое-то серьезное противостояние за большие деньги, то можно рассмотреть, но пока я хорошо выступаю по ММА и хотел бы продолжать», – сказал полусредневес ММА Александр Шлеменко.

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