Шлеменко – о дебюте в кулачке: «Там большой вред здоровью, но серьезное противостояние за большие деньги можно рассмотреть»

Теги Александр Шлеменко Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко заявил, что не думает о переходе в кулачные бои.

«А мне это зачем? Я сейчас вижу, что в кулачных боях выступает много ребят, кто не совсем реализовался в ММА. И также вижу, что там вред для здоровья очень большой.

Если какое-то серьезное противостояние за большие деньги, то можно рассмотреть, но пока я хорошо выступаю по ММА и хотел бы продолжать», – сказал полусредневес ММА Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко: «В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Но я всегда любил свою страну»

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1 комментарий

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5hxrb7mywu
С хрустальной челюстью Шлему надо в шлеме выходить😁
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