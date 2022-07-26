Шлеменко про дагестанца Мокаева, выступающего за Великобританию: «Любой может поменять гражданство, но он должен помнить о последствиях»

Российский боец высказался о британском бойце UFC Мухаммаде Мокаеве.

Летом 2012 года 21-летний дагестанец с отцом оказались в центре для беженцев в Ливерпуле, откуда их перевезли в дом в Уигане.

«Вы поймите, я не спорю, ситуации в жизни бывают разные. Сегодня у нас сложная ситуация. Любой из нас вправе показать либо правильный пример, либо показать такой пример, какой он хочет. То есть, подумать о себе в первую очередь.

Понятно, что Олимпийское золото для многих — мечта всей жизни, я не спорю. Но есть же в жизни моменты, которые важнее, чем мечта.

Нам же всю жизнь говорили, все мы знаем, что Россия много лет живет в оккупации, после холодной войны, после распада СССР. Сейчас появляется момент, когда мы можем стать свободными. Это от каждого зависит.

И от самого большого политика, и от спортсмена, и от молодого парня. Конечно же, выбор остается за каждым. Любой может поменять гражданство, но он должен помнить о последствиях. В это сложное время последствия могут быть», – считает Шлеменко.

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