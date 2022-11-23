Шлеменко передумал переходить в UFC: «Я участвую в историческом моменте, когда наши ММА становятся конкурентоспособными против любого иностранного турнира»

Бывший боец Bellator Александр Шлеменко сообщил, что передумал переходить в UFC.

«Мы с Хабибом Нурмагомедовым немного разговаривали на эту тему. Эта идея чуть-чуть отошла на второй план, потому что, здесь, в России, я вижу больше плюсов для себя.

Самый главный плюс в том, что я участвую в историческом моменте, когда наши ММА становятся реально конкурентоспособными против любого иностранного турнира. Вот 100% так ведь?

Я напрямую в этом участвую. Это касается всего: гонораров, отношения, продакшена, всего. Мы же все на этом растем. Телевизионщики, операторы, те, кто снимают – мы становимся лучше вместе», – сказал Шлеменко.

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