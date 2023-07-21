Александр Шлеменко: «Не позволю, чтобы мой сын стал терпилой»

Александр Шлеменко поделился взглядами на воспитание детей.

«Если вы не отдаете детей заниматься, вы сами подвергаете их опасности. Неизвестно, когда к вашим детям подойдут и попробуют что-то с них спросить. Это не значит, что ваши дети должны драться. Главное – это не махать руками, главное – это уверенность, которая у вас появляется.

А уверенность сможет проявиться только после занятий. Ты должен быть готов к тому, что тебя ударят, должен понимать, что это не так страшно. Я не хочу, чтоб мои дети жили в тепличных условиях. Не хочу, чтоб мои дети не умели драться.

Я никогда не позволю, чтобы мой сын не смог ничего ответить, когда к нему подойдут и что-то с него спросят. Он не обязательно должен ударить, а элементарно не стать терпилой», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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Александр Шлеменко – о хейте: «Мне плевать. Все думают, что я борзый, но я просто уверенно говорю»