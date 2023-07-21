Александр Шлеменко: «Не позволю, чтобы мой сын стал терпилой»
Александр Шлеменко поделился взглядами на воспитание детей.
«Если вы не отдаете детей заниматься, вы сами подвергаете их опасности. Неизвестно, когда к вашим детям подойдут и попробуют что-то с них спросить. Это не значит, что ваши дети должны драться. Главное – это не махать руками, главное – это уверенность, которая у вас появляется.
А уверенность сможет проявиться только после занятий. Ты должен быть готов к тому, что тебя ударят, должен понимать, что это не так страшно. Я не хочу, чтоб мои дети жили в тепличных условиях. Не хочу, чтоб мои дети не умели драться.
Я никогда не позволю, чтобы мой сын не смог ничего ответить, когда к нему подойдут и что-то с него спросят. Он не обязательно должен ударить, а элементарно не стать терпилой», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.
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Александр Шлеменко – о хейте: «Мне плевать. Все думают, что я борзый, но я просто уверенно говорю»
Больные темы что ли?
да и не похож он на чела который не бухает
"Ну а че, мне батя всегда говорил - не будешь драться - терпилой будешь"
У Шлеменко думаю такая возможность для всего этого есть, но он почему-то решил растить очередного быдлюка живущего по "понятиям".
Про социальный профит от занятий единоборством это все миф. Любого поломают, если надо. Или толпой затопчут, или на нож посадят. Я бы не акцентировал на это внимание. Можешь мне верить, отдал около 15 лет единоборствам)
На счет сына в единоборства, я бы не советовал. Ребенок должен нормально развиваться и иметь нормальное детство, получать радость и удовольствие. Единоборства это не про одно из перечисленных опций. Это тяжелый труд, преодоление, и в принципе к здоровому образу жизни не имеет никакого отношения. Так что лет до 12-14 это плавание, командные игры, легкая атлетика, танцы. А потом пусть подрастет, сам решит, если захочет, пожалуйста. Но вести в 5-7 лет как многие делают, это бред.
Я надеюсь, ты ему не ответил?
Я не стал отвечать и отошёл на шаг.
Молодец.
А он снова меня толкнул.
Я надеюсь, ты и на этот раз не ответил?
Да, я отошёл ещё на шаг.
Правильно сделал.
Бабушка, а он снова меня толкнул!
Я надеюсь ты и в этот раз ему не ответил?
Да, бабушка....я отошёл ещё на шаг, потом разбежался и с разбега ему врезал...
P.s. Занятия единоборствами не исключают умственного развития и предотвращения драк с помощью слов.
Прежде чем давать ребенку навык физически воздействовать на других, нужно вложить в него моральную базу.