Александр Шлеменко: «Не позволю, чтобы мой сын стал терпилой»

Теги MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко поделился взглядами на воспитание детей.

«Если вы не отдаете детей заниматься, вы сами подвергаете их опасности. Неизвестно, когда к вашим детям подойдут и попробуют что-то с них спросить. Это не значит, что ваши дети должны драться. Главное – это не махать руками, главное – это уверенность, которая у вас появляется.

А уверенность сможет проявиться только после занятий. Ты должен быть готов к тому, что тебя ударят, должен понимать, что это не так страшно. Я не хочу, чтоб мои дети жили в тепличных условиях. Не хочу, чтоб мои дети не умели драться.

Я никогда не позволю, чтобы мой сын не смог ничего ответить, когда к нему подойдут и что-то с него спросят. Он не обязательно должен ударить, а элементарно не стать терпилой», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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14 комментариев

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Mihail0910
Лучшая драка это та драка, которая не началась.
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DrDro
Ответ Саламбек Алаев
Щас придут критики шлеменко и расскажут всем , что лучше бухать и в зад долбиться Конечно , у него манера подачи быдловатая, но по факту к его высказываниям и придраться особо не к чему
Зачем даже к новости про детей приплетать бухать и в зад?
Больные темы что ли?
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ Саламбек Алаев
Щас придут критики шлеменко и расскажут всем , что лучше бухать и в зад долбиться Конечно , у него манера подачи быдловатая, но по факту к его высказываниям и придраться особо не к чему
обычный быдлан
да и не похож он на чела который не бухает
+6
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DrDro
Ответ \\\ VORON ///
Не всегда драку возможно избежать, особенно в детстве. Дети часто пытаются самоутвердиться за счёт сверстников, причём силовым способом. Шлеменко прав - занятия единоборствами придают уверенности в себе, при чем не только в драках, увеличивается авторитет среди окружающих + появляется вариативность в действиях при угрозе силового воздействия. Я тоже своего сына отвёл бы в секцию единоборств. P.s. Занятия единоборствами не исключают умственного развития и предотвращения драк с помощью слов.
Только вот чаще у таких папашек детки и устраивают бои гладиаторские и унижения других, особенно если дерутся хорошо.
"Ну а че, мне батя всегда говорил - не будешь драться - терпилой будешь"
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Sobachkin
Ну ладно, против ствола или ножа он вывезет своими единоборствами, хотя если папа там на ауешном диалекте мыслит, то и сына учит, общаться нормально не стоит по его мнению?
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Sobachkin
Ответ DrDro
Только вот чаще у таких папашек детки и устраивают бои гладиаторские и унижения других, особенно если дерутся хорошо. "Ну а че, мне батя всегда говорил - не будешь драться - терпилой будешь"
А потом уличные гопники и отсидка
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rude.
Ответ \\\ VORON ///
Не всегда драку возможно избежать, особенно в детстве. Дети часто пытаются самоутвердиться за счёт сверстников, причём силовым способом. Шлеменко прав - занятия единоборствами придают уверенности в себе, при чем не только в драках, увеличивается авторитет среди окружающих + появляется вариативность в действиях при угрозе силового воздействия. Я тоже своего сына отвёл бы в секцию единоборств. P.s. Занятия единоборствами не исключают умственного развития и предотвращения драк с помощью слов.
Если есть возможность нужно ребенка отдавать в нормальную школу просто. Следить за его окружением. Проводить с ним больше времени, быть ему другом а не ментором. Да, у него могут случится неприятности на улице. Но это тоже школа, которую он должен сам пройти. Человек должен сам разобраться как устроен мир, если ему с детства уже пихают установки разные, то ничего хорошего с этого не выходит как правило. Главное чтобы отец был рядом всегда, к которому можно обратится за советом в той или иной ситуации.
У Шлеменко думаю такая возможность для всего этого есть, но он почему-то решил растить очередного быдлюка живущего по "понятиям".
Про социальный профит от занятий единоборством это все миф. Любого поломают, если надо. Или толпой затопчут, или на нож посадят. Я бы не акцентировал на это внимание. Можешь мне верить, отдал около 15 лет единоборствам)
На счет сына в единоборства, я бы не советовал. Ребенок должен нормально развиваться и иметь нормальное детство, получать радость и удовольствие. Единоборства это не про одно из перечисленных опций. Это тяжелый труд, преодоление, и в принципе к здоровому образу жизни не имеет никакого отношения. Так что лет до 12-14 это плавание, командные игры, легкая атлетика, танцы. А потом пусть подрастет, сам решит, если захочет, пожалуйста. Но вести в 5-7 лет как многие делают, это бред.
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AIBOLIT66
Бабушка, меня Витька толкнул.
Я надеюсь, ты ему не ответил?
Я не стал отвечать и отошёл на шаг.
Молодец.
А он снова меня толкнул.
Я надеюсь, ты и на этот раз не ответил?
Да, я отошёл ещё на шаг.
Правильно сделал.
Бабушка, а он снова меня толкнул!
Я надеюсь ты и в этот раз ему не ответил?
Да, бабушка....я отошёл ещё на шаг, потом разбежался и с разбега ему врезал...
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\\\ VORON ///
Ответ Mihail0910
Лучшая драка это та драка, которая не началась.
Не всегда драку возможно избежать, особенно в детстве. Дети часто пытаются самоутвердиться за счёт сверстников, причём силовым способом. Шлеменко прав - занятия единоборствами придают уверенности в себе, при чем не только в драках, увеличивается авторитет среди окружающих + появляется вариативность в действиях при угрозе силового воздействия. Я тоже своего сына отвёл бы в секцию единоборств.
P.s. Занятия единоборствами не исключают умственного развития и предотвращения драк с помощью слов.
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Sobachkin
Ответ \\\ VORON ///
Не всегда драку возможно избежать, особенно в детстве. Дети часто пытаются самоутвердиться за счёт сверстников, причём силовым способом. Шлеменко прав - занятия единоборствами придают уверенности в себе, при чем не только в драках, увеличивается авторитет среди окружающих + появляется вариативность в действиях при угрозе силового воздействия. Я тоже своего сына отвёл бы в секцию единоборств. P.s. Занятия единоборствами не исключают умственного развития и предотвращения драк с помощью слов.
Ну не знаю. Часть кто так самоутверждался в школе сидит, уже на зоне. В школе надо другим заниматься
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rude.
Ответ DrDro
Только вот чаще у таких папашек детки и устраивают бои гладиаторские и унижения других, особенно если дерутся хорошо. "Ну а че, мне батя всегда говорил - не будешь драться - терпилой будешь"
Так и есть.
Прежде чем давать ребенку навык физически воздействовать на других, нужно вложить в него моральную базу.
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\\\ VORON ///
Ответ DrDro
Только вот чаще у таких папашек детки и устраивают бои гладиаторские и унижения других, особенно если дерутся хорошо. "Ну а че, мне батя всегда говорил - не будешь драться - терпилой будешь"
Это уже от воспитания зависит. Как со стороны родителей, так и тренеров. Меня лично никто не отдавал в единоборства, пошёл сам, первым никогда не бил, никого не унижал, но сдачи дать был в состоянии. + как я написал выше, появилась уверенность в своих силах, иногда хватало взгляда, чтобы потенциальный обидчик извинился и прекратил агрессию.
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