Эррол Спенс: «Бой с Кроуфордом сделает нас великими. Люди могут снять фильм про мою карьеру»

Эррол Спенс считает, что поединок с Теренсом Кроуфордом войдет в историю бокса.

«Я чувствую ажотаж. Этот бой нужен нам обоим. Мы должны были это сделать. Мы узнаем, кто сильнейший не только в полусреднем весе, но и во всем боксе.

У меня есть все инструменты, чтобы победить его. Теренс Кроуфорд – единственный бой, который я хотел. Я не мог придумать лучшего сценария. Он отличный боец, как и я. Я чувствую, что мы сделаем друг друга великими.

Это тот парень, который готов пойти на убийство, особенно если пахнет кровью. Все, через что я прошел, особенно в последние несколько лет – люди могут снять фильм про мою карьеру, состоящий из различных испытаний и невзгод», – заявил чемпион мира по боксу Эррол Спенс.

Напомним, что Эррол Спенс подерется с Теренсом Кроуфордом 30 июля в Лас-Вегасе (США).

Эррол Спенс: «Наш бой с Кроуфордом будет похож на войну. Это настоящая олдскульная драка»

Тимофей Цзю: «Думаю, что Кроуфорд победит Спенса. Он гораздо умнее его»