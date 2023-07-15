Фредди Роуч: «Я ставлю на Кроуфорда в бою против Спенса. Он умен и всегда может изменить ход поединка»

Теги Фредди Роуч Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Фредди Роуч сделал прогноз на поединок Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс.

«Я ставлю на Кроуфорда. Это мой друг, и он мне нравится. У Теренса точно будет план на поединок, он умеет драться в любой стойке, что может стать ключом к успеху. Кроуфорд – один из лучших бойцов в мире. Это умный боксер, который всегда может изменить ход поединка», – заявил легендарный тренер Фредди Роуч.

Бой Кроуфорд – Спенс состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

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