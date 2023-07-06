Джарон Эннис: «Победитель боя Спенс – Кроуфорд должен драться со мной»

Джарон Эннис хочет подраться с абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

«Думаю, что я – лучший вариант. Чувствую, что все хотят увидеть меня в бою против Спенса или Бада. Мне кажется, что никто не хочет видеть бой других парней», – заявил обладатель титула временного чемпиона IBF Джарон Эннис (30-0).

Напомним, что в ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) Эррол Спенс (28-0) подерется с Теренсом Кроуфордом (39-0). Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу в полусреднем весе.

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