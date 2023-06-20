Эррол Спенс: «Наш бой с Кроуфордом будет похож на войну. Это настоящая олдскульная драка»

Эррол Спенс считает, что его бой с Теренсом Кроуфордом войдет в историю.

«По кассовым сборам это будет бой уровня Мейвезер – Пакьяо, определенно. Если говорить о таланте боксеров и ожиданиях от этого боя, то я не думаю, что хоть что-то может сравниться с боем Спенс – Кроуфорд. Это словно настоящая олдскульная драка. Шугар Рэй Леонард – Томми Хирнс – их бой был назван «войной». И я думаю, что это будет примерно тоже самое.

Это противостояние двух парней, которые сохранили нули в графе «поражения» благодаря менталитету убийцы. Два высших хищника сражаются друг с другом. Поэтому я чувствую, что у нас нет настроя Пакьяо или Флойда Мейвезера. Наш подход – убей или будь убитым», – заявил чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс.

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет титульный поединок между Эрролом Спенсом (28-0) и абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0).

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