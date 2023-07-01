Данияр Елеусинов о бое Кроуфорд – Спенс: «Шансы 50 на 50»

Экс-чемпион мира по версии IBO Данияр Елеусинов прокомментировал предстоящий бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

— Шансы 50 на 50. Все будет зависеть от судей. Я думаю, симпатии будут на стороне Спенса, так как он уже давно выступает на платформе PBC. Кроуфорд же почти всю карьеру дрался на Showtime Boxing.

Если бой пройдет всю дистанцию, то победу, вероятно, отдадут Эрролу. Кроуфорд будет надеяться на свою победу нокаутом. У меня же лично в этом бою фаворит Теренс. Если он поймает Спенса, то добьет его, – сказал Елеусинов.

Напомним, в ночь на 30 июля в Лас-Вегасе (США) пройдет титульный поединок между Эрролом Спенсом (28-0) и абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0).

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