Александр Гвоздик: «Политическую позицию Ломаченко не одобряю»

Александр Гвоздик признался, что не одобряет политическую позицию Василия Ломаченко.

«Политическая позиция Ломаченко? Я ее не одобряю. Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное – философский вопрос. Если спросить о нем у россиянина, то почти каждый ответит, что это правильный подход. Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему себя вести, а люди уже делают выводы», – заявил украинский боксер Александр Гвоздик.

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