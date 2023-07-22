Александр Гвоздик: «Политическую позицию Ломаченко не одобряю»

Теги Василий Ломаченко Александр Гвоздик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Гвоздик признался, что не одобряет политическую позицию Василия Ломаченко.

«Политическая позиция Ломаченко? Я ее не одобряю. Каждый делает свой выбор. Что такое правильное и неправильное – философский вопрос. Если спросить о нем у россиянина, то почти каждый ответит, что это правильный подход. Пусть Василий сам решает, что для него правильная позиция и как ему себя вести, а люди уже делают выводы», – заявил украинский боксер Александр Гвоздик.

Александр Гвоздик: «Президент Усик? Отличная идея, буду за него голосовать. Из комика же получился, чем Саша хуже?»

Менеджер Ломаченко: «Не думаю, что Хейни даст Василию реванш»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий